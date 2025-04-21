Real Meter: Более 50% граждан РК проголосуют за Ли Чжэ Мёна

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Бывший лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён продолжает оставаться неоспоримым лидером среди кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать более половины южнокорейцев. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 16 по 18 апреля агентством Real Meter среди 1.504 взрослых жителей страны, его назвали наиболее предпочтительным кандидатом 50,2% респондентов. Это на 1,4% больше, чем на предыдущей неделе. Рейтинг Ли Чжэ Мёна впервые превысил 50%. На втором месте кандидат от партии Сила народа Ким Мун Су, набравший 12,2% голосов. Далее следуют бывший лидер партии Сила народа Хан Дон Хун (8,5%), кандидат от партии Сила народа Хон Чжун Пхё (7,5%), депутаты Национального собрания от партии Сила народа На Гён Вон (4%) и Ан Чхоль Су (3,7%), лидер партии Новых реформ Ли Чжун Сок (3,5%). Демократическую партию Тобуро поддерживают 48,7%, партию Сила народа 32,9%, партию Инноваций Отечество 4,2%, партию Новых реформ 2,9% опрошенных. Погрешность при обработке данных может составить ±2,5% при уровне достоверности 95%.