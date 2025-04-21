Хан Док Су: Единство – ключ к преодолению кризиса

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Перед РК стоят многочисленные проблемы, однако общими усилиями можно преодолеть любые трудности. Единство – ключ к преодолению кризиса. Об этом заявил исполняющий обязанность президента РК Хан Док Су, выступая на церемонии по случаю 85-й годовщины Апрельской революции 1960 года. Она состоялась 19 апреля на Национальном кладбище в Сеуле. «Апрельская революция заложила основу нынешней демократии, унаследованной новыми поколениями»,- отметил Хан Док Су. Он пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы превратить потенциал людей в энергию для национального развития, разрешая социальные конфликты посредством диалога и сотрудничества. Гражданские волнения начались весной 1960 года в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Они достигли кульминации 19 апреля, когда сотни демонстрантов были убиты или ранены в столкновениях с полицией. Первый президент РК Ли Сын Ман, правивший страной 12 лет, был вынужден уйти в отставку. На Национальном кладбище в Сеуле похоронены останки 186 человек, погибших в ходе восстания.