Hyundai и Kia получили 7 наград на Red Dot Awards 2025

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia, входящие в состав Hyundai Motor Group, получили семь наград на конкурсе дизайна Red Dot Awards 2025. Премия Red Dot Award, учреждённая Центром дизайна Земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии, входит в тройку ведущих мировых премий в области дизайна. Компактный электрический внедорожник EV3 от Kia получил главный приз в номинации «Дизайн продукта». Премию получил также интеллектуальный индикатор такси от Hyundai Motor Company, который включает индикатор состояния движения и устанавливается над средней стойкой крыши автомобиля. Домашнее зарядное устройство для электромобилей Hyundai и аварийный молоток-резак отмечены за простой дизайн с интуитивно понятными функциями. Как заявил представитель Hyundai Motor Group, эти награды отражают приверженность группы инновационному дизайну. Её цель - предоставлять клиентам уникальные возможности мобильности.