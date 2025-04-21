24 апреля РК и США проведут торговые переговоры в формате 2+2

Photo : YONHAP News

24 апреля в 8 часов утра (по местному времени) в Вашингтоне откроются южнокорейско-американские переговоры глав финансовых и торговых ведомств в формате 2+2. В них примут участие вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, министр промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кын, министр финансов США Скотт Бессент и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Как заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, предстоящие переговоры станут первым шагом на пути к смягчению американских импортных пошлин. После общей встречи Ан Док Кын и Джеймисон Грир проведут отдельное обсуждение. Как заявил исполняющий обязанности президента РК, Сеул направит все силы на поиск решения, выгодного для обеих стран, придавая первостепенное значение национальным интересам. Он подчеркнул, что процесс переговоров «будет непростым». Для достижения успеха на переговорах необходимо сотрудничество правительства, деловых кругов, общественности, прессы и политических кругов,- отметил Хан Док Су.