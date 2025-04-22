Сеул выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

Photo : YONHAP News

21 апреля исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су выразил «искренние соболезнования» в связи со смертью Папы Франциска, отдав дань уважения любви и солидарности, которые он проявил к человечеству. Настоятель Римско-католической церкви скончался в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. «Правительство и народ РК разделяют глубокую скорбь католического мира и выражают искреннюю признательность памяти Папы»,- говорится в письме, направленном на имя государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. В своём послании Хан Док Су подчеркнул: «Папа Франциск на протяжении всей своей жизни передавал миру послание любви и солидарности, утверждая, что мы все - братья и сёстры. Он жил в духе мира и примирения, посвящая себя служению бедным и обездоленным». Хан Док Су напомнил, что во время визита в РК в 2014 году Его Святейшество молился за мир на Корейском полуострове. А на закрытии Всемирного дня молодёжи 2023 года в Лиссабоне он объявил Сеул местом проведения следующего форума в 2027 году, тем самым признав РК важным центром глобального мира. «Да упокоится благородная душа Папы в мире и вечном покое в объятиях Иисуса Христа»,- говорится в послании Хан Док Су. «Я глубоко опечален кончиной Папы Франциска и глубоко ценю его усилия по достижению мира на Корейском полуострове»,- написал на своей странице в Facebook спикер Национального собрания У Вон Сик. «Я выражаю свои глубочайшие соболезнования. Я желаю Папе Франциску вечного мира с Богом»,- написал бывший лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён. Исполняющий обязанности председателя партии Сила народа Квон Ён Сэ вспомнил образцовые действия понтифика по содействию миру во всём мире.