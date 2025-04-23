Религиозные круги РК скорбят в связи с кончиной Папы Франциска

21 апреля Совет религиозных лидеров Кореи опубликовал заявление, в котором выразил глубокую скорбь по случаю кончины Папы Франциска, «посвятившего всю свою жизнь проповеди Евангелия и служению бедным, больным и социально уязвимым». В документе подчёркивается, что стремление Папы Франциска к примирению, а также его особая связь с Кореей глубоко тронули сердца корейцев. «Его тёплая улыбка и скромный образ жизни навсегда останутся в памяти нашего народа», — говорится в заявлении. С посланием соболезнования выступил также глава административного органа буддийского ордена Чогёса монах Чину. Он выразил глубокое сочувствие католикам всего мира, отметив: «Мы скорбим о кончине Папы Франциска вместе со всем человечеством». Совет христианских церквей Кореи в своём заявлении подчеркнул: «Папа Франциск воплотил в своей жизни любовь и справедливость, неизменно стоя на стороне бедных и обездоленных. Мы испытываем глубокую печаль и утрату в связи с его уходом». Буддийская школа Чхонтхэчжон также выразила соболезнования от имени всех своих последователей, особо отметив, что всего за день до своей кончины Папа направил пасхальное послание, в котором вновь напомнил о важности всепрощающей любви и мира.