Хан Док Су: Цель РК – войти в тройку мировых лидеров по ИИ

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Вхождение РК в первую тройку ведущих держав в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является «целью, которую необходимо реализовать». Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая 21 апреля на церемонии по случаю Дня науки и информационно-коммуникационных технологий. «Интеграция ИИ с передовыми технологиями станет движущей силой инноваций во всех отраслях и обеспечит основу для устойчивого экономического роста в будущем»,- отметил он. Правительство выделило на развитие сектора ИИ 1 трлн 800 млрд вон (1 млрд 250 млн долларов) в рамках дополнительного бюджета. По состоянию на 2023 год, РК занимала девятое место в мире по числу специалистов в области ИИ (около 21 тысячи человек) и 12-е - по количеству научных публикаций за последние шесть лет (примерно 14 тысяч статей). Мир уже вступил в эпоху острой глобальной конкуренции за лидерство в сфере передовых научных и цифровых технологий. К 2030 году РК стремится войти в тройку мировых лидеров наряду с США и Китаем,- отметил Хан Док Су.