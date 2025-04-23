РК и Таиланд продолжают обсуждение торгового соглашения

С 22 по 25 апреля в Бангкоке проходит пятый раунд переговоров по соглашению об экономическом партнёрстве между РК и Таиландом. Делегации двух стран возглавляют директор департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики РК Но Гон Ги и директор департамента торговых соглашений министерства торговли Таиланда Чотима Иамсаваддикул. В ходе нынешнего раунда обсуждаются пути расширения взаимодействия в 13 секторах, включая торговлю товарами и услугами, инвестиции, интеллектуальную собственность и устойчивое развитие. Соглашение об экономическом партнёрстве направлено на создание взаимовыгодной торговой сети, выходящей за рамки простого открытия рынков. Оно охватывает меньший объём торговых связей по сравнению с традиционным соглашением о свободной торговле. Таиланд является 18-м по величине торговым партнёром РК и пятым среди стран Юго-Восточной Азии.