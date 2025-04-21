Четвёртый разведывательный спутник РК вышел на орбиту

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22 апреля в 9:48 по корейскому времени с базы Космических сил США на мысе Канаверал с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 запущен четвёртый южнокорейский военный разведывательный спутник. Как сообщили в министерстве обороны РК, в 10:03 спутник вышел на заданную орбиту, а в 11:27 установил связь с наземным центром управления полётами. Это дало возможность признать запуск успешным. Первый разведывательный спутник был запущен в декабре 2023 года. В апреле прошлого года на орбиту Земли был выведен второй, а в декабре - третий спутник. Начиная со второго аппарата, спутники оснащаются радарами с синтезированной апертурой (SAR), что обеспечивает высокоточное наблюдение за земной поверхностью в круглосуточном режиме, независимо от погодных условий. Планируется, что до конца текущего года на орбите будут находиться пять разведывательных спутников. Это расширит возможности космической разведки на фоне растущих ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи. Спутники смогут делать снимки территории Северной Кореи каждые два часа.