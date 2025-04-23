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В Пусане пройдёт Международная конференция «Наш океан»

Write: 2025-04-22 14:14:32Update: 2025-04-22 14:21:11

В Пусане пройдёт Международная конференция «Наш океан»

Photo : KBS News

С 28 по 30 апреля в Пусане состоятся 10-я Международная конференция «Наш океан» (Our Ocean Conference, OOC) и Пятое совещание министров морского хозяйства стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, конференция «Наш океан» является одним из крупнейших международных мероприятий высокого уровня в области мореплавания. В ней ожидается участие 2.300 представителей более чем ста стран мира. Среди них министры и заместители министров, спецпосланник Генерального секретаря ООН по вопросам океана Питер Томсон, представители неправительственных организаций и транснациональных корпораций. Они обсудят вопросы, касающиеся охраняемых морских территорий, устойчивости рыболовства, загрязнения океанов, изменения климата и морской безопасности. По инициативе РК в повестку включена специальная тема - «цифровизация океанов».
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