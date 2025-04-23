В РК пройдёт акция «Добро пожаловать в Корею-2025»

Photo : YONHAP News

С 25 апреля по 16 мая министерство культуры, спорта и туризма РК и Комитет «Посещение Кореи» проведут акцию «Добро пожаловать в Корею-2025». Её цель – привлечение в страну иностранных туристов. Мероприятие приурочено к периоду массовых поездок жителей ряда соседних стран, который приходится на конец апреля-начало мая – «золотой неделе» в Японии, «Празднику труда» в Китае и совещания высших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которое состоится на острове Чечжудо. В рамках акции 26 компаний, входящих в альянс «K-туризм», туристам будут предложены скидки и памятные сувениры. Подобные мероприятия проводятся с 2023 года в периоды пикового туристического потока. А такую же осеннюю акцию «Добро пожаловать в Корею-2025» планируется провести в период саммита АТЭС, который пройдёт в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто в конце октября - начале ноября.