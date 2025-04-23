Чхве Сан Мок: Торговые переговоры – путь к укреплению альянса

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Предстоящие торговые переговоры с администрацией Дональда Трампа помогут проложить путь к возобновлению дискуссий об укреплении альянса РК и США. Об этом заявил 22 апреля журналистам перед вылетом в США вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок. «Я вернусь после того, как открою дверь для обсуждения вопроса об укреплении альянса»,- отметил он. 24 апреля Чхве Сан Мок вместе с министром промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кыном проведёт переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Запланирована также двусторонняя встреча Чхве Сан Мока с главой минфина США, который курирует тарифные переговоры. Ранее в тот же день в министерстве планирования и финансов сообщили, что повестка торговых консультаций в формате «два плюс два» ещё согласовывается с американской стороной и не утверждена окончательно. РК входит в число первых стран, которые проведут торговые переговоры с Вашингтоном после того, как администрация Трампа ввела взаимные тарифы для своих торговых партнёров. Помимо упомянутых министров, Вашингтон посетят также представители других правительственных учреждений, в том числе, министерств иностранных дел, науки и информационно-коммуникационных технологий, а также продовольствия, сельского и лесного хозяйства.