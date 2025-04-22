Вице-премьер РК прибыл в Вашингтон

Photo : KBS News

22 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок прибыл в США. В ходе встречи с представителями прессы в аэропорту Вашингтона он отметил, что в ходе визита «начнёт обсуждение того, как сделать южнокорейско-американский альянс ещё крепче». Чхве Сан Мок - наиболее высокопоставленный представитель РК, посещающий США после вступления Дональда Трампа на пост главы Белого дома. 24 апреля Чхве Сан Мок вместе с министром промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кыном встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. На тот же день запланирована двусторонняя встреча Чхве Сан Мока с главой минфина США. В ходе переговоров в Вашингтоне будет затронут широкий спектр торговых вопросов, включая новые импортные тарифы США и нетарифные барьеры, такие как запрет на импорт в РК американской говядины от крупного рогатого скота в возрасте старше 30 месяцев. На обсуждение могут быть вынесены и такие вопросы как южнокорейская доля в расходах на размещение американских войск на Корейском полуострове. В ходе визита в США Чхве Сан Мок примет также участие в заседании министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки».