Деловая активность снижается в РК 38 месяцев подряд

На фоне растущей экономической неопределённости прогнозы экономической активности южнокорейских компаний ухудшаются. По данным Корейского института промышленной экономики и торговли, индекс ожидаемой деловой активности (BSI) на май составил 85 пунктов. Показатель ниже ста пунктов говорит об отрицательном прогнозе деловых кругов по поводу их ближайшего будущего. Индекс, который рассчитывается Федерацией корейских промышленников по результатам опроса руководителей 600 крупнейших компаний страны по объёму продаж, остаётся ниже ста пунктов 38 месяцев подряд с апреля 2022 года. В производственном секторе он составил 79,2, а в непроизводственном секторе - 90,8 пункта. Как заявил представитель FKI, с начала текущего года отрицательное влияние на деловую активность оказывает неопределённость в международной торговле из-за тарифной политики США и ответных мер со стороны крупнейших экономик.