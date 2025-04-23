Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

Впервые за шесть лет в РК прибыла молодёжная делегация КНР

Write: 2025-04-23 12:11:07Update: 2025-04-23 12:11:39

Впервые за шесть лет в РК прибыла молодёжная делегация КНР

Photo : YONHAP News

Впервые за последние шесть лет в РК прибыла молодёжная делегация Китая. По данным министерства иностранных дел РК, делегация в составе 53 человек во главе с заместителем  председателя Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао находится в стране с 21 по 26 апреля. В программе поездки – посещение Сеула и острова Чечжудо, а также участие в мероприятиях, позволяющих лучше познакомиться с экономикой, культурой и другими сферами жизни РК. Программа молодёжных обменов возобновилась в 2024 году после пятилетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. В прошлом году южнокорейская делегация посетила Китай. Развитие культурных связей и межличностного взаимодействия, а также укрепление дружественных настроений между странами имеют решающее значение в отношениях между РК и Китаем,- заявил заместитель министра иностранных дел РК Чон Бён Вон, выступая на приёме в честь китайской делегации. Назвав молодёжь «надеждой и будущим» отношений двух стран, замминистра подчеркнул её роль в качестве моста для развития двусторонних связей.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >