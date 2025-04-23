Впервые за шесть лет в РК прибыла молодёжная делегация КНР

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Впервые за последние шесть лет в РК прибыла молодёжная делегация Китая. По данным министерства иностранных дел РК, делегация в составе 53 человек во главе с заместителем председателя Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао находится в стране с 21 по 26 апреля. В программе поездки – посещение Сеула и острова Чечжудо, а также участие в мероприятиях, позволяющих лучше познакомиться с экономикой, культурой и другими сферами жизни РК. Программа молодёжных обменов возобновилась в 2024 году после пятилетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. В прошлом году южнокорейская делегация посетила Китай. Развитие культурных связей и межличностного взаимодействия, а также укрепление дружественных настроений между странами имеют решающее значение в отношениях между РК и Китаем,- заявил заместитель министра иностранных дел РК Чон Бён Вон, выступая на приёме в честь китайской делегации. Назвав молодёжь «надеждой и будущим» отношений двух стран, замминистра подчеркнул её роль в качестве моста для развития двусторонних связей.