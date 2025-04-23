Korean Air - предпочтительный претендент на модернизацию UH-60

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Консорциум во главе с компанией Korean Air был выбран в качестве предпочтительного претендента на участие в проекте модернизации военных вертолётов UH-60 Black Hawk стоимостью 673 млн долларов. Как сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок, в состав консорциума входят также американские компании LIG Nex1 и Collins Aerospace. UH-60 - многоцелевой вертолёт, используемый как сухопутными, так и военно-воздушными силами для специальных операций. Проект модернизации охватит 36 вертолётов и будет включать капитальный ремонт кабины, двигателя и системы связи. Korean Air, которая в период с 1991 по 1999 год выпустила более 130 вертолётов, продолжает заниматься их техническим обслуживанием и частичной модернизацией. Она назвала свой более чем 30-летний опыт производства и обслуживания UH-60 ключевым фактором при выборе в качестве предпочтительного претендента. Ожидается, что модернизированные вертолёты UH-60 будут поставляться в вооружённые силы РК с 2029 года.