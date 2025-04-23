В РК продолжается рост рождаемости

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По данным, опубликованным 23 апреля национальным статистическим управлением, в феврале этого года в РК родились 20.035 младенцев, что на 3,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Рост рождаемости отмечен в феврале впервые за 11 лет с 2014 года. Однако число новорождённых растёт восемь месяцев подряд, начиная с июля прошлого года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число рождений на одну женщину в течение её жизни, составил в феврале 0,82, увеличившись на 0,05 в годовом исчислении. Количество браков, которое представляет собой индикатор будущей рождаемости, также продолжает расти. В феврале зарегистрировано 19.370 браков, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том же месяце зарегистрировано 7.347 разводов, что на 0,1% меньше, чем год назад. В феврале умерли 30.283 человека, что на 1,3% больше, чем год назад. Смертность растёт параллельно старению общества. Естественная убыль населения составила 10.248 человек.