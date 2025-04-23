KDI: Потребление растёт медленнее, чем ВВП

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По данным Корейского института развития (KDI), опубликованным 23 марта, за период с 2004 по 2024 год частное потребление ежегодно росло в среднем на 3%. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) составлял в тот же период в среднем 4,1% в год. По словам экспертов, меньший рост потребления по сравнению с общим ростом экономики свидетельствует о растущей склонности населения к экономии средств. В прошлом году рост потребления в РК оказался на 3,6% ниже, чем 20 лет назад. Основной причиной данного явления стало снижение склонности к потреблению, то есть, соотношения потребления к доходу. Как оказалось, чем выше доход, тем ниже склонность к потреблению. По данным KDI резкий рост ожидаемой продолжительности жизни привёл к усилению склонности к сбережениям на протяжении всей жизни, что снизило среднюю склонность к потреблению. В частности, постоянно растёт длительность периода жизни после выхода на пенсию. В качестве решения проблемы эксперты рекомендуют расширять присутствие пожилых людей на рынке труда.