Рост экономики РК в первом квартале отрицательный

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В первом квартале текущего года южнокорейская экономика продемонстрировала отрицательный рост. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 24 апреля, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 0,2 % по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Экономическая ситуация в стране ухудшается второй год подряд. В первом квартале прошлого года ВВП вырос на 1,3%, во втором квартале он сократился на 0,2%, а в третьем и четвёртом кварталах его рост составил лишь 0,1%. Рост ВВП не более 0,1% на протяжении четырёх кварталов подряд отмечен впервые с начала сбора статистики в 1960 году. Данная ситуация вызвана замедлением роста экспорта и сохранением низкого внутреннего спроса. В последнее время она усугубилась внутриполитическим кризисом и тарифной политикой США. Экспорт сократился в первом квартале на 1,1%, инвестиции в производственные мощности упали на 2,1%, а инвестиции в строительство - на 3,2 %. Государственные и частные расходы сократились на 0,1%.