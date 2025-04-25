Пианист Им Юн Чхан удостоен трёх наград BBC Music Magazine

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21-летний южнокорейский пианист Им Юн Чхан стал обладателем трёх наград конкурса BBC Music Magazine Awards за свой дебютный студийный альбом «Chopin: Etudes» - «Запись года», «Новичок года» и «Инструментальная музыка». Впервые в истории конкурса один альбом получил сразу три награды. Кроме того, Им Юн Чхан стал первым артистом, который одновременно выиграл награды «Новичок» и «Запись года». Премии Music Magazine Awards, которыми британская радиовещательная корпорация BBC оценивает достижения в классической музыке, присуждаются с 2006 года. В прошлом году его альбом был отмечен британской премией Gramophone Classical Music Award в категории фортепиано и французской премией Diapason d'Or de l'Annee в категории молодых музыкантов. Им Юн Чхан получил известность в 2022 году, когда завоевал главный приз на Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна, став самым молодым победителем этого престижного состязания.