Хан Док Су призвал срочно принять дополнительный бюджет

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24 апреля исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су выступил с бюджетным посланием на пленарном заседании Национального собрания. Призвав депутатов срочно утвердить дополнительный бюджет в размере 12 трлн 200 млрд вон (8,5 млрд долларов), он подчеркнул, что время имеет решающее значение для поддержки экономики и жителей страны, испытывающих трудности. Исполняющий обязанности президента выступил с бюджетным посланием впервые с 1979 года. Он изложил проблемы, с которыми сталкивается страна, от импортных тарифов США и усиления глобальной конкуренции в отраслях искусственного интеллекта и полупроводников до высоких процентных ставок, беспрецедентных показателей невыплат по кредитам и последствий сильнейших лесных пожаров. Хан Док Су отметил, что впереди много задач. «Для того, чтобы их эффективно решать, необходимо своевременное инвестирование дополнительных финансовых ресурсов»,- сказал он. Выступление Хан Док Су вызвало неоднозначную реакцию политических сил. Депутаты от Демократической партии Тобуро отреагировали криками. Они обвинили исполняющего обязанности президента в том, что он не справляется с возложенными на него обязанностями. В частности, он не назначил судью Конституционного суда, когда в этом была острая необходимость. Кроме того, он сохраняет неопределённость по поводу возможного участия в президентских выборах. Представители партии Сила народа приветствовали речь Хан Док Су.