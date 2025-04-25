Глава минфина РК проводит в Вашингтоне двусторонние встречи

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Министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, который принимает участие в проходящем в Вашингтоне совещании министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки», провёл ряд двусторонних встреч. 23 апреля он встретился со своим китайским коллегой Лан Фоаном. Обсуждалось сотрудничество в рамках предстоящей финансовой встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) плюс три, которая пройдёт в Китае, и встречи министров финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в РК. Кроме того, состоялся обмен мнениями по глобальным финансовым вопросам. Чхве Сан Мок встретился также со своим польским коллегой Анджеем Доманьским. Обсуждались пути расширения двустороннего сотрудничества в области обороны. Кроме того, глава минфина РК встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсуждалось расширение сотрудничества в области цифровых технологий, включая создание цифрового информационного центра Всемирного Банка и цифрового трастового фонда в РК в течение этого года.