РК и США подготовят пакетное соглашение по тарифам

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РК и США приложат совместные усилия для разработки к началу июля пакетного соглашения по новым импортным тарифам Вашингтона. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, подводя итоги южнокорейско-американских переговоров в формате «два плюс два», состоявшихся 24 апреля в Вашингтоне. Вместе с министром промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кыном он встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Пакетное соглашение будет направлено на смягчение американских тарифов в отношении РК. Оно должно быть готово до 8 июля, когда закончится пауза по взаимным тарифам,- отметил Чхве Сан Мок, выступая на пресс-конференции в посольстве РК в Вашингтоне. Он сообщил, что южнокорейская делегация довела до сведения американских партнёров обеспокоенность Сеула негативным влиянием тарифов на двустороннее экономическое сотрудничество. Ранее в тот же день глава минфина США охарактеризовал торговые переговоры с РК как «очень успешные». «Возможно, мы движемся быстрее, чем я думал. Мы поговорим о технических условиях уже на следующей неделе»,- отметил Бессент.