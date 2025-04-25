Хан Док Су: Безопасная жизнь - заслуга военных и полицейских

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Повседневная безопасная жизнь, которая кажется такой естественной, стала в значительной степени возможна, благодаря военным и полицейским, которые отдали свои жизни, находясь на службе. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая 25 апреля на Национальном кладбище в Тэчжоне на церемонии по случаю Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. Он призвал вечно помнить о молодых людях, которые не пощадили собственных жизней ради спокойной жизни граждан. Защищая покой страны, они погибли при исполнении служебных обязанностей,- отметил Хан Док Су. Напомнив, что Северная Корея продолжает угрожать миру на Корейском полуострове своими ядерными и ракетными провокациями, он подчеркнул, что военнослужащие и полицейские гарантируют безопасность жителей страны. День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей отмечают в четвёртую пятницу апреля, начиная с прошлого года.