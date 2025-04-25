Ли Чжэ Мён - кандидат в президенты от партии Тобуро

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Демократическая партия Тобуро избрала своего бывшего лидера Ли Чжэ Мёна кандидатом на досрочных президентских выборах, назначенных на 3 июня. Об этом было объявлено 27 апреля по итогам внутрипартийных праймериз, на которых он набрал 89,77% голосов. Это максимальный с 1987 года показатель, когда-либо зафиксированный на президентских праймериз среди кандидатов, связанных с Демократической партией. Ли Чжэ Мён стал кандидатом в президенты от данной партии во второй раз. Он пообещал построить «совершенно новую страну», которую назвал «истинной Республикой Корея». «Я смиренно выполню обязанность по достижению национального единства, что является как задачей политики, так и главным приоритетом президента»,- сказал Ли Чжэ Мён в своей благодарственной речи. Он подчеркнул, что беспрецедентно высокая поддержка является «отражением отчаянной надежды общественности» на поддержание демократии, соблюдение прав человека, сохранение мира и восстановление экономического роста. Губернатор провинции Кёнгидо Ким Дон Ён занял второе место, набрав 6,87%, а бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су набрал 3,36% голосов.