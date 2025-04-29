КНДР подтвердила отправку своих войск в Россию

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Северная Корея впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как сообщило 27 апреля агентство ЦТАК, войска были отправлены несколько месяцев назад для участия в боевых действиях в прифронтовой зоне Курской области. «Операция по отражению авантюрного вторжения украинских войск на территорию Российской Федерации была успешно завершена»,– говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что подразделения национальных вооружённых сил участвовали в операции «согласно приказу главы государства» Ким Чон Ына. Деятельность северокорейских сил в России «полностью соответствует» Уставу ООН, другим международным законам и двустороннему договору,- подчёркивается в сообщении ЦТАК. 26 апреля начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских войск в боевых действиях во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что северокорейские военнослужащие «в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм».