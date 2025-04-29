РК за повышение роли МВФ в условиях роста неопределённости

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок призвал Международный валютный фонд играть более активную роль в условиях глобальной экономической неопределённости. Выступая 26 апреля в Вашингтоне на заседании Международного валютно-финансового комитета, Чхве Сан Мок подчеркнул растущую роль МВФ как «доверенного советника» перед лицом растущих торговых рисков. Он призвал МВФ помочь странам-членам ориентироваться во всё более нестабильной экономической среде. Чхве Сан Мок также отметил, что структурные проблемы, такие как изменение климата и риски торговой политики непропорционально сильно влияют на страны с низким уровнем дохода. В кулуарах встречи Чхве Сан Мок провёл двусторонние переговоры со своим немецким коллегой Йоргом Кукисом и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Состоялся обмен мнениями по таким насущным глобальным вопросам как необходимость поддержания многосторонней торговой системы и устранения глобальных дисбалансов.