Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК за повышение роли МВФ в условиях роста неопределённости

Write: 2025-04-28 10:52:08Update: 2025-04-28 11:29:08

РК за повышение роли МВФ в условиях роста неопределённости

Photo : YONHAP News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок призвал Международный валютный фонд играть более активную роль в условиях глобальной экономической неопределённости. Выступая 26 апреля в Вашингтоне на заседании Международного валютно-финансового комитета, Чхве Сан Мок подчеркнул растущую роль МВФ как «доверенного советника» перед лицом растущих торговых рисков. Он призвал МВФ помочь странам-членам ориентироваться во всё более нестабильной экономической среде. Чхве Сан Мок также отметил, что структурные проблемы, такие как изменение климата и риски торговой политики непропорционально сильно влияют на страны с низким уровнем дохода. В кулуарах встречи Чхве Сан Мок провёл двусторонние переговоры со своим немецким коллегой Йоргом Кукисом и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Состоялся обмен мнениями по таким насущным глобальным вопросам как необходимость поддержания многосторонней торговой системы и устранения глобальных дисбалансов.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >