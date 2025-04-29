SK Telecom возместит абонентам ущерб от утечки данных

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Ведущий южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom взял на себя полную ответственность за утечку данных абонентов и пообещал полностью возместить им любой ущерб. Ранее в этом месяце оператор обнаружил признаки масштабной утечки данных универсального модуля идентификации абонента (USIM) в результате кибератаки и предложил бесплатную замену USIM всем 23 млн пользователей. В качестве альтернативы замене компания предложила бесплатную установку на USIM программы защиты, которая так же эффективна, как и замена. Предоставление услуг по замене и защите USIM началось утром 28 апреля во всех офисах продаж компании SK Telecom. Во избежание длительного ожидания своей очереди абонентам рекомендуется забронировать посещение офиса заранее. Исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су поручил должностным лицам проверить, насколько эффективными являются меры, принятые SK Telecom.