РК и Коста-Рика обсудили экономическое сотрудничество

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28 апреля представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё и министр внешней торговли Коста-Рики Мануэль Товар обсудили в ходе переговоров в Сеуле вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества. Чон Ин Гё выразил удовлетворение устойчивым ростом торговли и инвестиций на основе соглашения о свободной торговле между РК и Центральной Америкой, вступившего в силу в 2019 году. Он предложил и далее расширять торговлю в секторах, в которых у обеих стран есть существенные достижения, в частности, в производстве автомобилей, фармацевтических препаратов и полупроводников. В этом году Коста-Рика является председателем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этой связи Чон Ин Гё попросил Мануэля Товара оказать поддержку в привлечении стран-членов ОЭСР к активному участию в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в октябре этого года в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто.