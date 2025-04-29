Хан Док Су: Тарифные проблемы могут быть решены без конфликта

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Проблемы между РК и США в сфере торговли и безопасности могут быть решены без конфликта. Об этом заявил в интервью британской газете Economist исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп настроен на одновременное решение вопросов торговли и безопасности. «Благодаря активным переговорам с США мы сможем найти взаимовыгодные решения»,- отметил Хан Док Су. Коснувшись торговли, он отметил, что американские тарифы на импорт автомобилей и стали оказались «очень болезненными». Хан Док Су напомнил о возможности смягчения Сеулом нетарифных барьеров. «Есть ряд моментов, по которым можно внести некоторые улучшения», — сказал он, приведя в пример Google Maps, который в РК сталкивается с ограничениями на экспорт высокоточных картографических данных. Вспомнив заявления Дональда Трампа о возможности частичного вывода с Корейского полуострова американских войск, Хан Док Су подчеркнул, что их присутствие «абсолютно необходимо».