Хан Док Су может выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Photo : YONHAP News

Исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су может на этой неделе уйти в отставку и объявить об участии в досрочных президентских выборах, назначенных на 3 июня. Как сообщил агентству Ёнхап источник в администрации премьер-министра, отставка Хан Док Су может последовать в период с 1 по 3 мая. Для участия в выборах государственные служащие должны оставить свой пост не позднее 4 мая. Учитывая, что 3 мая партия Сила народа должна определить своего кандидата в президенты, а также выходные дни с 3 по 6 мая, общественный интерес к Хан Док Су может повыситься. Он является фаворитом среди консерваторов, который может бросить вызов Ли Чжэ Мёну из либеральной Демократической партии Тобуро. До ухода в отставку Хан Док Су 29 апреля проведёт заседание кабинета министров, а 30 апреля встретится с министром военно-морских сил США Джоном Феланом. Подать в отставку готовятся также несколько помощников Хан Док Су, чтобы принять участие в его избирательной кампании.