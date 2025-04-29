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28 апреля назначены послы РК в семи странах, а также два генеральных консула, назначение которых до сих пор откладывалось из-за политического кризиса после отстранения Юн Сок Ёля от должности президента. Послом в Нидерландах назначен бывший замминистра иностранных дел по общественной дипломатии Хон Сок Ин. Послом в Дании назначен Ли Дон Ёль, занимавший должность специального советника министра иностранных дел. Кан Гым Гу, ранее занимавший должность советника-посланника посольства РК в Мьянме, займёт пост посла в Азербайджане. Ли Сын Бом, бывший начальник управления международной политики министерства обороны, назначен послом в Хорватии. Бывший советник премьер-министра по внешнеполитическим вопросам Тхэ Чжун Ёль назначен послом в Польше, глава представительства РК в Палестине Чон Гю Сок назначен послом в Ливане, а директор департамента политики на Корейском полуострове МИД Ли Чжун Иль возглавит посольство в Ираке. Заместитель генерального консула в Шэньяне Ха Тхэ Ук назначен генеральным консулом в Алматы, а директор департамента Африки и Ближнего Востока Ким Ын Чжон назначен генеральным консулом во Франкфурте. Должности послов РК в Китае и Индонезии остаются вакантными.