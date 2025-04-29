Скотт Бессент: Торговые переговоры с РК «идут очень хорошо»

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Торговые переговоры с РК «идут очень хорошо». Об этом заявил 28 апреля министр финансов США Скотт Бессент, добавив, что Вашингтон намерен ускорить переговорный процесс с рядом стран. Ранее, 9 апреля, администрация Трампа ввела дифференцированные взаимные пошлины для 57 экономических субъектов - 56 стран и Европейского союза. Однако уже через 13 часов она приостановила их действие на 90 дней. После этого США начали переговоры с отдельными странами по вопросам пошлин и сокращения торгового дефицита. В рамках этих усилий Бессент принял участие в переговорах министров финансов и торговли РК и США в формате «два плюс два». Его заявление расценивается как положительная реакция на инициативу южнокорейской стороны, в частности, министра планирования и финансов Чхве Сан Мока, заключить до 8 июля — даты истечения отсрочки по пошлинам — так называемый «июльский пакет», включающий договорённости по вопросам пошлин, торговли и промышленного сотрудничества. При этом Бессент не привёл конкретных подтверждений высокой оценки переговоров.