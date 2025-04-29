РК и Турция обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Photo : YONHAP News

28 апреля председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК адмирал Ким Мён Су встретился с начальником Генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Метином Гюраком. Участники встречи обсудили пути укрепления двустороннего военного сотрудничества, обменялись оценками международной обстановки в сфере безопасности. Ким Мён Су подчеркнул, что Турция — это братская страна и стратегический партнёр РК, сражавшаяся за свободу и мир на Корейском полуострове в годы Корейской войны. Он также отметил неразрывную связь между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом и призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества вооружённых сил двух стран ради свободы и мира в мировом сообществе. Позднее в тот же день генерал Метин Гюрак встретился с исполняющим обязанности министра обороны РК Ким Сон Хо. Стороны обсудили меры по расширению сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности.