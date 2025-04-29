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Политика

Сеул выразил соболезнования по поводу трагедии в Канаде

Write: 2025-04-29 11:31:07Update: 2025-04-30 10:44:19

Сеул выразил соболезнования по поводу трагедии в Канаде

Photo : YONHAP News

28 апреля министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль выразил соболезнования пострадавшим в результате трагического инцидента на фестивале в центре Ванкувера, где автомобиль врезался в толпу. В сообщении, опубликованном в соцсети X, глава южнокорейского МИД  выразил солидарность с народом Канады и филиппинской общиной Ванкувера. 26 апреля в Ванкувере прошёл традиционный филиппинский фестиваль Lapu-Lapu Day Block Party, посвящённый памяти филиппинского героя Дату Лапу-Лапу, одержавшего победу над испанскими войсками в 1521 году. В мероприятии приняли участие несколько тысяч представителей местной филиппинской диаспоры. Во время праздника внедорожник чёрного цвета наехал на толпу, в результате чего погибли 11 человек и несколько десятков получили ранения. Сообщений о пострадавших гражданах РК не поступало. Водитель автомобиля был задержан на месте. Полиция исключила версию теракта и устанавливает обстоятельства произошедшего, принимая во внимание сведения о психиатрическом лечении задержанного.
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