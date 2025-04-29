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Корея: Юг-Север

Военная делегация КНДР отправилась в Россию

Write: 2025-04-29 11:33:32Update: 2025-04-29 11:37:49

Военная делегация КНДР отправилась в Россию

Photo : YONHAP News

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое в России планируется отметить с особой торжественностью, делегация Корейской народной армии (КНА) отправилась в Россию. Как сообщило агентство ЦТАК, делегация КНА во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ён Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в Третьей Международной антифашистской конференции. Хотя КНДР официально заявила, что целью визита является участие в международном мероприятии, не исключается возможность обсуждения участия северокорейских военных в параде Победы, который состоится 9 мая. Ранее, в ноябре прошлого года, министр обороны России Андрей Белоусов посетил Пхеньян и пригласил северокорейских военнослужащих на парад в честь 80-летия Победы. С учётом того, что в июне прошлого года президент России Владимир Путин пригласил председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына посетить Москву, высказываются предположения о возможном визите Ким Чен Ына в Россию в период торжественных мероприятий.
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