Поэтесса Ким Хе Сун избрана иностранным почётным членом AAAS

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70-летняя южнокорейская поэтесса Ким Хе Сун избрана иностранным почётным членом Американской академии искусств и наук (AAAS). Она вошла в число 248 новых членов академии 2025 года, став одной из восьми представителей в разделе «Литература» категории «Гуманитарные науки и искусство». Ким Хе Сун – первый представитель РК, избранный в литературный раздел этой академии. Остальные семь новых членов в разделе «Литература» являются американскими писателями. Американская академия искусств и наук была основана в 1780 году с целью содействия развитию искусства и науки. Среди её членов в разные годы были Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Альберт Эйнштейн. В настоящее время в академии состоят около 14.500 членов, работающих в таких направлениях как математика и физика, биология, социология и поведенческие науки, гуманитарные науки и искусство, а также лидерство, политика и коммуникация. Новые члены избираются ежегодно в апреле путём внутреннего голосования.