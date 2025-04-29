Артист балета Чон Мин Чхоль завоевал Youth America Grand Prix

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Южнокорейский артист балета Чон Мин Чхоль удостоен высшей награды на конкурсе Youth America Grand Prix, финальный этап которого состоялся в Тампе штата Флорида, Чон Мин Чхоль выступал в старшей мужской категории. В настоящее время он учится на факультете исполнительского искусства Корейского национального университета искусств и готовится к работе в труппе Мариинского театра. Это пятая победа южнокорейского артиста балета на данном конкурсе. Ранее Гран-при завоёвывали Пак Кон Хи (2023 год, Корейский национальный университет искусств), Со Хи — ныне прима Американского театра балета (ABT) (2003 год), Ким Ги Мин - премьер Мариинского театра (2012 год), а также Чон Чжун Хёк - солист Королевского балета Великобритании (2016 год). Конкурс Youth America Grand Prix, основанный в 2000 году, является одним из крупнейших в мире балетных конкурсов. В нём могут участвовать молодые танцовщики в возрасте от 9 до 20 лет.