Президент США смягчит влияние высоких пошлин на автомобили

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Президент США Дональд Трамп примет меры к смягчению последствий введения высоких пошлин на автомобили, сообщает агентство Reuters. По данным агентства, администрация Трампа намерена ослабить действие некоторых пошлин на иностранные комплектующие, используемые при производстве автомобилей внутри страны, а также предотвратить двойное налогообложение автомобилей, произведённых за рубежом, с целью минимизировать влияние новых мер. Эти шаги будут предприняты в ответ на обеспокоенность американских автопроизводителей и профсоюзов, выразивших опасения, что высокие пошлины могут привести к сбоям в производстве и управлении. Министр торговли США Говард Лютник отметил, что президент Трамп выстраивает прочные партнёрские отношения с отечественными автопроизводителями и американскими рабочими. Он также подчеркнул, что достигнутое соглашение стало крупной победой торговой политики президента, поскольку о компенсирует издержки компаний, производящих в США, создавая основу для дальнейших инвестиций и расширения внутреннего производства.