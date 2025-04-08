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29 апреля исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су наложил вето на законопроект, ограничивающий его полномочия по назначению судей Конституционного суда. Предложение о пересмотре поправки к Закону о Конституционном суде отправлено в Национальное собрание для повторного рассмотрения. «Статья 71 Конституции обязывает премьер-министра осуществлять полномочия президента, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, и не устанавливает ограничений на объём обязанностей исполняющего обязанности президента»,- заявил Хан Док Су, выступая на заседании кабинета министров. Поправка к Закону о Конституционном суде была принята парламентариями 17 апреля. Она заблокировала назначение двух кандидатов на пост судей Конституционного суда, названных Хан Док Су. Конституционный суд состоит из девяти судей, трое из которых выбираются президентом, трое - Национальным собранием и трое - председателем Верховного суда. Два кандидата, названные Хан Док Су, были долей президента.