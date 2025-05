Photo : YONHAP News

Анимационный фильм южнокорейского производства «Царь царей» (King of Kings) установил рекорд по кассовым сборам среди всех фильмов из РК, демонстрировавшихся в США. Всего за 17 дней после премьеры, состоявшейся 11 апреля, кассовые сборы составили 54,5 млн долларов. Этот показатель превышает итоговые сборы фильма «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, который до сих пор занимал первое место. «Царь царей» — анимационный фильм, вдохновлённый произведением британского писателя Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего» (The Life of Our Lord). Он получил высокую оценку американской аудитории за трогательную историю и выдающуюся визуальную эстетику. Демонстрация фильма «Царь царей» в РК планируется только предстоящим летом.