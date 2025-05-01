РК выиграла тендер на строительство АЭС в Чехии

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7 мая южнокорейский консорциум во главе с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики подпишет окончательное соглашение с чешской компанией Elektrarna Dukovany II. Данное решение принято 30 апреля кабинетом министров Чехии. Две страны обсуждают детали церемонии подписания соглашения,- сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Сделка, стоимость которой оценивается в 18 млрд 200 млн долларов, знаменует собой первую победу РК в зарубежном проекте строительства атомной электростанции с 2009 года, когда был заключён контракт на строительство АЭС «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах. В июле 2024 года РК была выбрана в качестве предпочтительного претендента на чешский проект строительства двух ядерных реакторов на электростанции «Дукованы». Участие в энергетическом проекте в Чехии поможет РК глубже проникнуть на европейский рынок в соответствии с растущим мировым спросом на ядерную энергию.