КНДР и Россия начали строительство автомобильного моста

Photo : YONHAP News

30 апреля Северная Корея и Россия провели церемонию начала строительства автомобильного моста через реку Туманган на границе двух стран. В формате видеосвязи в ней приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Как отметил Мишустин, проект является важной вехой в отношениях между Россией и Северной Кореей. Он выходит за рамки простых инженерных работ и символизирует общее стремление к укреплению дружеских, добрососедских отношений и расширению сотрудничества. После ввода моста в эксплуатацию снизятся транспортные расходы компаний, что приведёт к расширению торгово-экономического сотрудничества между Северной Кореей и Россией, а также к активизации туризма. Как отметил Пак Тхэ Сон, этот мост станет вечным историческим памятником, символизирующим нерушимую дружбу между двумя странами. Он подчеркнул, что строительство автомобильного моста будет способствовать сотрудничеству в таких областях, как туризм, торговля и обмен человеческими ресурсами. В настоящее время действует железнодорожный мост, который соединяет пограничные станции Туманган с северокорейской стороны и Хасан со стороны России. Длина нового моста составит 850 метров, его строительство планируется завершить к концу следующего года.