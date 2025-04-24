Политические силы РК согласовали дополнительный бюджет

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1 мая политические силы РК договорились утвердить дополнительный бюджет в размере 13 трлн 800 млрд вон (9 млрд 600 млн долларов), направленный на помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и оживление экономики. Согласованная сумма на 1 трлн 600 млрд вон (1 млрд 120 млн долларов) превышает предложенную правительством. Лидеры парламентских фракций Демократической партии Тобуро и партии Сила народа Пак Чхан Дэ и Квон Сон Дон решили сократить выпуск региональных ваучеров на скидки с 1 трлн вон до 400 млрд вон (280 млн долларов). Одновременно решено восстановить ранее урезанный бюджет на прокуратуру и органы государственного аудита. 170 млрд вон (119 млн долларов) решено добавить на покрытие скидок на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию с целью стабилизации цен. Бюджет на стипендии студентам вузов увеличился на 115 млрд 700 млн вон (81 млн долларов). 30 млрд вон (21 млн долларов) решено выделить на проведение работ по предотвращению наводнений в преддверии летнего сезона.