Трамп приветствует решение Samsung о переносе производства в США

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«Я слышал, что Samsung из-за тарифов собирается построить огромные производственные мощности в США». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая 30 апреля на заседании кабинета министров, которое было посвящено первым ста дням пребывания у власти. Накануне он упомянул Samsung в ходе мероприятия с участием руководителей бизнеса, которые планируют инвестировать в США. Трамп отметил, что перенос производства в США – «единственный способ обойти тарифы». Данные замечания прозвучали после того, как компания Samsung Electronics заявила ранее на этой неделе, что обдумывает перенос производства некоторых моделей телевизоров и бытовой техники, чтобы минимизировать влияние новых американских тарифов. Комментируя информацию министерства торговли об отрицательном росте американской экономики в первом квартале, Трамп возложил ответственность за это на своего предшественника Джо Байдена.