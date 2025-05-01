Город Ёсу - зона реагирования на промышленный кризис

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Городу Ёсу провинции Чолла-Намдо присвоен статус «зоны реагирования на промышленный кризис» на двухлетний период, начиная с 1 мая 2025 года. Как заявил министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 1 мая на заседании министров экономического блока, цель данного решения - помочь региональной экономике в условиях спада в нефтехимической промышленности, базирующейся в этом регионе. В Ёсу расположен крупнейший в стране нефтехимический комплекс. Правительство окажет финансовую помощь компаниям, страдающим от слабых продаж, профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, направленные на разработку экологически чистой и высококачественной нефтехимической продукции. Планируется также повысить порог продаж для компаний, которые будут считаться малыми и средними, что позволит большему количеству предприятий пользоваться государственной поддержкой для малого и среднего бизнеса,- отметил Чхве Сан Мок.