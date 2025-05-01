ВМС РК провели учения по обороне западного и южного побережья

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С 28 апреля по 1 мая военно-морские силы РК провели учения в водах у западного и южного побережья страны в рамках поддержания готовности к обороне. Для участия в них были мобилизованы в общей сложности около 20 надводных кораблей и более 10 самолётов из Второго и Третьего флотов. Второй флот, отвечающий за оборону Жёлтого моря, задействовал в учениях фрегаты «Тэчжон» и «Сеул» водоизмещением 3.100 тонн, корабль снабжения и поддержки «Хвачхон» водоизмещением 4.200 тонн, а также 9 самолётов. Третий флот, который защищает южное побережье, направил на учения фрегаты «Кённам» водоизмещением 3.100 тонн и «Кванчжу» водоизмещением 2.500 тонн, минный заградитель «Вонсан» водоизмещением 2.600 тонн, а также 4 самолёта. Учения были сосредоточены на отработке реагирования на угрозы, исходящие от северокорейских спецподразделений и подводных лодок, а также на осуществление логистики на море.