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Политика

Исполняющим обязанности президента РК стал Ли Чжу Хо

Write: 2025-05-02 09:05:21Update: 2025-05-02 10:07:33

Исполняющим обязанности президента РК стал Ли Чжу Хо

Photo : KBS News

В полночь 2 мая вице-премьер, министр образования Ли Чжу Хо приступил к исполнению обязанностей президента РК. Это произошло после двух отставок, последовавших накануне. В середине дня 1 мая Хан Док Су заявил об отставке с постов исполняющего обязанности президента и премьер-министра. Поздно вечером в тот же день Чхве Сан Мок подал в отставку с должности вице-премьера, министра планирования и финансов РК. Это произошло за несколько минут до того, как Национальное собрание должно было проголосовать за ходатайство об импичменте. «Я извиняюсь перед народом за то, что не могу продолжать исполнять свои обязанности в тяжёлых внутренних и внешних экономических условиях»,- говорится в заявлении Чхве Сан Мока, распространённом министерством планирования и финансов. Хан Док Су, который, в соответствии с законодательством исполнял обязанности президента до конца суток 1 мая, немедленно принял отставку Чхве Сан Мока. Спикер Национального собрания У Вон Сик остановил процедуру голосования по ходатайству об импичменте. Перед началом голосования депутаты от партии Сила народа покинули зал заседаний в знак протеста против предложения об импичменте главе минфина, выдвинутого Демократической партией Тобуро. Чхве Сан Мок должен был взять на себя временное исполнение обязанностей президента.
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