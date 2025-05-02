Ли Чжу Хо обещает обеспечить стабильное управление страной

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«Я сделаю всё возможное, чтобы обеспечить стабильное управление страной, тесно взаимодействуя с Национальным собранием и подробно обсуждая важные вопросы с членами правительства». Об этом заявил 2 мая журналистам вице-премьер, министр образования РК Ли Чжу Хо в начале первого рабочего дня в качестве исполняющего обязанности президента РК. «Я чувствую большую ответственность за то, что мне доверили такую тяжёлую задачу»,- подчеркнул Ли Чжу Хо, пообещав провести 3 июня справедливые президентские выборы. Он поручил министерству обороны и объединённому комитету начальников штабов поддерживать высокий уровень боевой готовности вооружённых сил, чтобы «быстро и решительно отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию». Министерству государственного управления и безопасности поручено в сотрудничестве с другими министерствами и местными органами власти обеспечить организованное проведение выборов. Министерству планирования и финансов поручено находиться в полной готовности к колебаниям на финансовом рынке и приложить все усилия для снижения уровня экономической неопределённости. Ли Чжу Хо поручил министерству иностранных дел сотрудничать с основными союзниками, чтобы сохранить доверие мирового сообщества к РК.