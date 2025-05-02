Рост потребительских цен в РК в апреле составил 2,1%

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По данным национального статистического управления, опубликованным 2 мая, потребительские цены выросли в РК в апреле на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на 84 продукта питания выросли в среднем на 3,3%. Продукция животноводства подорожала на 4,8% из-за снижения поголовья животных, отправляемых на убой, и роста цен на импортную свинину. Это самый большой прирост цен с июля 2022 года. Цены на свинину выросли на 6,8%, на отечественную говядину на 4,2%, а на импортную - на 5,4%. Хлеб подорожал на 6,4%, а кофе на 8,0%. Стоимость рыбной продукции выросла на 6,4% из-за сокращения улова. Цены на переработанные пищевые продукты выросли на 4,1%. Нефтепродукты подешевели на 1,7% на фоне снижения мировых цен на нефть. Услуги подорожали на 2,4%, а цены в заведениях общественного питания выросли на 3,2%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 2,1% в годовом исчислении. Данный показатель впервые за семь месяцев превысил отметку в 2%.